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НОВОСТИ

Дональд Трамп сменил "прописку"

11:00 01.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дональд Трамп объяснил смену прописки. Президент США пожаловался на плохое отношение властей Нью-Йорка, поэтому он решил зарегистрироваться во Флориде.

«Несмотря на то, что я плачу миллионы долларов в виде местных, городских налогов, а также налогов штата, ко мне очень плохо относятся политические лидеры как города, так и штата», — заявил Трамп, добавив, что ему тяжело далось это решение.  Говорит Москва

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