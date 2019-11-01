Дональд Трамп сменил "прописку"

11:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дональд Трамп объяснил смену прописки. Президент США пожаловался на плохое отношение властей Нью-Йорка, поэтому он решил зарегистрироваться во Флориде.

«Несмотря на то, что я плачу миллионы долларов в виде местных, городских налогов, а также налогов штата, ко мне очень плохо относятся политические лидеры как города, так и штата», — заявил Трамп, добавив, что ему тяжело далось это решение. Говорит Москва

