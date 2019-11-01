Хакеры получили доступ к смартфонам нескольких высокопоставленных чиновников из США - СМИ
11:05 01.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Хакеры получили доступ к смартфонам нескольких высокопоставленных чиновников и военных из США.
По сведениям Reuters, это удалось благодаря уязвимости в мессенджере WhatsApp. Источники агентства утверждают, что всего под хакерскую атаку попали пользователи из 20 стран. Ранее WhatsApp подал иск к израильскому разработчику, обвинив его в слежке за пользователями. В израильской компании обвинения отвергли. Эхо Москвы
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