Украина выиграла в ситуации с "Северным потоком - 2" - Die Welt
11:20 01.11.2019 Источник: РБК
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство. Об этом говорится в статье немецкого издания Die Welt.
Автор материала отмечает, что Вашингтону удалось затянуть завершение проекта «на достаточно долгий срок». Из-за этого Киев получил преимущество в том, что касается продления контракта на транзит российского газа, действие которого истекает 31 декабря 2019 года.
Из-за того что Дания долго откладывала свое решение, «Газпром» оказался в ситуации, когда он не сможет выполнять свои обязательства по поставкам газа в страны Европы без заключения дополнительного договора с Киевом на транзит газа через территорию Украины. К моменту, когда действующее соглашение на транзит истечет, «Северный поток-2» еще не будет введен в эксплуатацию.
По мнению автора материала, из-за этой ситуации Москва будет вынуждена пойти на подписание нового договора с Киевом, а украинские власти смогут добиться более выгодных условий по срокам транзита газа и его стоимости. РБК
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