0
0
0
НОВОСТИ

Вид на жительство, получаемый иностранцами, с сегодняшнего дня в РФ становится бессрочным

11:32 01.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Вид на жительство, получаемый иностранцами, с сегодняшнего дня в России становится бессрочным, но требует ежегодного подтверждения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МВД. В Министерстве отмечают, что прежде вид на жительство выдавался на 5 лет с возможностью продления. Срок, в который выдаётся разрешение, сокращается с 6 месяцев до 4, при этом увеличивается пошлина – с 3,5 до 5 тысяч рублей. 

Увеличение суммы, как поясняли в Минфине, связано с введением нового образца вида на жительство, содержащего электронный носитель.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 01.11.2019
Украина выиграла в ситуации с "Северным потоком - 2" - Die Welt
0
79
11:05 01.11.2019
Хакеры получили доступ к смартфонам нескольких высокопоставленных чиновников из США - СМИ
0
91
11:00 01.11.2019
Дональд Трамп сменил "прописку"
0
97
10:32 01.11.2019
В Госдепе считают, что "российские тролли" в соцсетях расшатывают ситуацию в протестном Чили
0
126
10:20 01.11.2019
Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать кредиты под залог жилья
0
124
10:05 01.11.2019
Немецкие СМИ рассказали о стабильности российского рубля
0
174
10:00 01.11.2019
Небензя назвал шокирующими детали нападения на российского дипломата в Косово
0
184
09:32 01.11.2019
Депутат предложил разрешить россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ
0
197
09:20 01.11.2019
Асад считает Трампа лучшим президентом в истории США
0
212
09:05 01.11.2019
В Кузбассе убили экс-мэра Киселевска
0
215

Возврат к списку