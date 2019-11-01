Вид на жительство, получаемый иностранцами, с сегодняшнего дня в РФ становится бессрочным

11:32 Источник: Эхо Москвы

Вид на жительство, получаемый иностранцами, с сегодняшнего дня в России становится бессрочным, но требует ежегодного подтверждения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МВД. В Министерстве отмечают, что прежде вид на жительство выдавался на 5 лет с возможностью продления. Срок, в который выдаётся разрешение, сокращается с 6 месяцев до 4, при этом увеличивается пошлина – с 3,5 до 5 тысяч рублей.

Увеличение суммы, как поясняли в Минфине, связано с введением нового образца вида на жительство, содержащего электронный носитель. Эхо Москвы

