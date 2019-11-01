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Солдат, устроивший стрельбу в Забайкалье, не будет обжаловать арест

12:00 01.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат не будет обжаловать арест. Об этом заявили в Читинском гарнизонном военном суде.

Там отметили, что апелляция на заключение под стражу Рамиля Шамсутдинова так и не поступила. Солдат-срочник был арестован 27 октября на два месяца.

Неделю назад в войсковой части в Забайкалье Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, два человека были ранены. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Военнослужащему грозит пожизненное лишение свободы.  Говорит Москва

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