Солдат, устроивший стрельбу в Забайкалье, не будет обжаловать арест

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат не будет обжаловать арест. Об этом заявили в Читинском гарнизонном военном суде.

Там отметили, что апелляция на заключение под стражу Рамиля Шамсутдинова так и не поступила. Солдат-срочник был арестован 27 октября на два месяца.



Неделю назад в войсковой части в Забайкалье Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, два человека были ранены. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Военнослужащему грозит пожизненное лишение свободы. Говорит Москва

