Солдат, устроивший стрельбу в Забайкалье, не будет обжаловать арест
12:00 01.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат не будет обжаловать арест. Об этом заявили в Читинском гарнизонном военном суде.
Там отметили, что апелляция на заключение под стражу Рамиля Шамсутдинова так и не поступила. Солдат-срочник был арестован 27 октября на два месяца.
Неделю назад в войсковой части в Забайкалье Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, два человека были ранены. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Военнослужащему грозит пожизненное лишение свободы. Говорит Москва
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