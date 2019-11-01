Почти 70% семей в РФ не получают предназначенных для них мер господдержки - мониторинг ОП
12:05 01.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 70% российских семей не получают необходимых мер государственной поддержки, в том числе социальных выплат, льгот и компенсаций. Об этом говорится в результатах мониторинга комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства, которые были представлены в пятницу на итоговом форуме "Сообщество".
В документе говорится, что не получают необходимых мер государственной поддержки около 69% семей. Из них 35% не знают, какую поддержку может им оказать государство, 18% не имеют право на подобные меры государственной поддержки, в 17% случаев регион не может предоставить им социальных выплат и льгот. Кроме того, 8% не получают поддержку из-за отсутствия статуса малоимущей семьи, 6% не успевают собрать требуемые документы, а 1% не могут получать льготы и выплаты из-за отсутствия прописки. Только 8% опрошенных заявляют, что не нуждаются в мерах поддержки со стороны государства.
Согласно данным мониторинга, 79% респондентов хорошо информированы о новых мерах государственной поддержки в рамках национального проекта "Демография". Тем не менее большинство семей не может ими воспользоваться в связи с ограниченными сроками их проведения. О возможности получения выплат на ребенка у родителей-инвалидов и на ребенка из неполной семьи не знают более половины семей, относящих себя к категории "нуждающиеся в социальной защите".
Наиболее востребованными мерами поддержки семей, по мнению опрошенных, являются бесплатное питание в школах (70%), первоочередной прием в детские сады (65%), льготы по оплате услуг ЖКХ (63%), компенсация за дошкольное образование (57%) и социальные выплаты на приобретение школьной и спортивной формы (49%).
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