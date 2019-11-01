Цены на аренду жилья в крупных городах РФ выросли за год более чем на четверть - СМИ
12:20 01.11.2019 Источник: Известия
Тенденцию роста подтверждает и информация Росстата. Подорожание связано с увеличением стоимости новостроек, считают эксперты. Снижение цен может произойти только ближе к Новому году из-за сезонного падения спроса, но оно не превысит 1%.
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