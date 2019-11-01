Строительство трассы "Москва - Казань" начнется в 2020 г., полностью завершится к 2027 г.

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство новой платной трассы "Москва - Казань" начнется в 2020 году, полностью вся автодорога будет построена к 2027 году, сообщил вице- премьер РФ Максим Акимов.

"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов. - Полную готовность всей новой трассы мы обеспечим к 2027 году".

