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Директор СВР усомнился в достоверности сведений о гибели главы ИГИЛ

13:00 01.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин усомнился в достоверности сведений о гибели главы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Он подчеркнул, что генетического материала, который позволил бы со стопроцентной уверенностью говорить о смерти террориста, нет.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп объявил о смерти аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Американский лидер поблагодарил за содействие, в том числе, Россию. В Минобороны нашей страны на это сказали, что не имеют отношения к спецоперации и сомневаются в том, что аль-Багдади мертв.  Эхо Москвы

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