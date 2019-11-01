Директор СВР усомнился в достоверности сведений о гибели главы ИГИЛ
13:00 01.11.2019 Источник: Эхо Москвы
В минувшие выходные президент США Дональд Трамп объявил о смерти аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Американский лидер поблагодарил за содействие, в том числе, Россию. В Минобороны нашей страны на это сказали, что не имеют отношения к спецоперации и сомневаются в том, что аль-Багдади мертв. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 13:20 01.11.2019
- Приставы в РФ намерены отказаться от исполнительных листов, создав электронный реестр
- 13:05 01.11.2019
- Российские военные начали патрулировать сирийскую границу с турецкими коллегами
- 12:32 01.11.2019
- Строительство трассы "Москва - Казань" начнется в 2020 г., полностью завершится к 2027 г.
- 12:20 01.11.2019
- Цены на аренду жилья в крупных городах РФ выросли за год более чем на четверть - СМИ
- 12:05 01.11.2019
- Почти 70% семей в РФ не получают предназначенных для них мер господдержки - мониторинг ОП
- 12:00 01.11.2019
- Солдат, устроивший стрельбу в Забайкалье, не будет обжаловать арест
- 11:32 01.11.2019
- Вид на жительство, получаемый иностранцами, с сегодняшнего дня в РФ становится бессрочным
- 11:20 01.11.2019
- Украина выиграла в ситуации с "Северным потоком - 2" - Die Welt
- 11:05 01.11.2019
- Хакеры получили доступ к смартфонам нескольких высокопоставленных чиновников из США - СМИ
- 11:00 01.11.2019
- Дональд Трамп сменил "прописку"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать