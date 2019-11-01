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НОВОСТИ

Российские военные начали патрулировать сирийскую границу с турецкими коллегами

13:05 01.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная полиция ВС РФ впервые отправилась в совместное с турецкими военными патрулирование в районе северной границы Сирии.

Колонна российских и турецких войск вышла из пункта Дербесия в пятницу 12:00. Протяженность маршрута составит 110 км. Скорость колонны составит 40-60 км

В составе колонны - пять машин российских военных и четыре турецких.

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