Российские военные начали патрулировать сирийскую границу с турецкими коллегами

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная полиция ВС РФ впервые отправилась в совместное с турецкими военными патрулирование в районе северной границы Сирии.

Колонна российских и турецких войск вышла из пункта Дербесия в пятницу 12:00. Протяженность маршрута составит 110 км. Скорость колонны составит 40-60 км



В составе колонны - пять машин российских военных и четыре турецких.

