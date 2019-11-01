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Приставы в РФ намерены отказаться от исполнительных листов, создав электронный реестр

13:20 01.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России намерена отказаться от бумажных исполнительных листов и судебных приказов, запустив электронный реестр. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФССП, это станет возможным с запуском суперсервиса "Цифровое исполнительное производство", создаваемого в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

"В 2022 году планируется завершить цифровизацию, реализовав соответствующий реестр записей исполнительных документов. Предполагается, что исполнение приставами, банками, работодателями исполнительных документов будет осуществляться не на основании бумажных документов, а на основании записи в реестре", - пояснили в ФССП.

Выдача на руки исполнительного документа и направление его приставам уйдет в прошлое, основанием для взыскания средств станет запись, сделанная судом или другим органом, вынесшим решение, в реестре. Вместо предъявления исполнительного документа в банк, работодателю или в службу приставов взыскателю достаточно будет написать заявление об удержании средств с указанием идентификатора исполнительного документа в многофункциональном центре госуслуг или сделав отметку о своем решении через портал госуслуг.

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