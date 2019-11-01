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Суд отказался вновь брать с фигурантов дела "Седьмой студии" подписку о невыезде

13:32 01.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Мещанский суд Москвы отказался вновь брать с фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде. По словам судьи Олеси Менделеевой, нет доказательств того, что подсудимые могут скрыться или оказать давление. 

Сегодня суд приступил к повторному рассмотрению дела «Седьмой студии». Ранее его возвращали в прокуратуру. Фигурантов обвиняют в хищении бюджетных денег.  Эхо Москвы

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