Суд отказался вновь брать с фигурантов дела "Седьмой студии" подписку о невыезде

13:32 Источник: Эхо Москвы

Мещанский суд Москвы отказался вновь брать с фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде. По словам судьи Олеси Менделеевой, нет доказательств того, что подсудимые могут скрыться или оказать давление.

Сегодня суд приступил к повторному рассмотрению дела «Седьмой студии». Ранее его возвращали в прокуратуру. Фигурантов обвиняют в хищении бюджетных денег. Эхо Москвы