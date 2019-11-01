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Власти Сербии рассматривают возможность покупки систем С-400 в кредит - СМИ

14:00 01.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербские власти изучают возможность покупки в долгосрочный кредит российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщило в пятницу издание "Вечерне новости" со ссылкой на собственный источник.

"Военное и государственное руководство Сербии впечатлилось эффективностью системы С-400 [на недавних учениях "Славянский щит - 2019" с участием российских военнослужащих], и не исключено, что в ближайшие месяцы пройдут переговоры с Москвой о приобретении этой системы ПВО в кредит на долгий период", - пишет издание.

Газета отмечает, что в ходе учений 14 сербских самолетов изображали условного противника. Все они были условно сбиты за неполные три минуты комплексом С-400, которому для этого понадобилось 26 ракет.

Издание также напоминает, что группа сербских офицеров уже прошла обучение в России эксплуатации С-400.

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