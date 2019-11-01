Засекречены данные проверки МВД в отношении полицейских, уволенных по делу Голунова - СК

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материалы служебной проверки Главного управления собственной безопасности МВД РФ в отношении сотрудников полиции, уволенных после дела журналиста Ивана Голунова, засекречены. Об этом в ходе заседания по жалобе адвоката Голунова заявил следователь в Басманном суде Москвы, передает корр. ТАСС.

"Материалы проверки носят гриф "секретно", - сказал следователь.



Басманный суд Москвы в пятницу рассматривает жалобу адвоката журналиста "Медузы" Ивана Голунова Сергея Бадамшина на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие при рассмотрении сообщения о преступлении в отношении журналиста со стороны сотрудников полиции. Голунов был прибыл в суд в сопровождении спецназа ФСБ в бронежилете. Адвокат уточнил, что журналист находится под госзащитой.



В ходе заседания стало известно, что суд истребовал материалы проверки СК по сообщению о преступлении в отношении Голунова со стороны сотрудников полиции. Заседание суда по этому поводу назначено на 11 ноября.

