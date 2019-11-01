США контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц - Захарова

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты незаконно вывозят нефть из месторождений на северо-востоке Сирии на сумму больше 30 млн долларов в месяц. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц и покидать данные районы в обозримом будущем не собираются", - сказала она.

