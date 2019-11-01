0
0
129
НОВОСТИ

США контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц - Захарова

15:00 01.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты незаконно вывозят нефть из месторождений на северо-востоке Сирии на сумму больше 30 млн долларов в месяц. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц и покидать данные районы в обозримом будущем не собираются", - сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 01.11.2019
Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за нарушения в 2020 году
0
44
16:00 01.11.2019
Собянин: Сроки строительства больниц и поликлиник сократятся в 1,5 раза
0
94
15:32 01.11.2019
В Москве усиливается кадровый потенциал первичного звена медицины
0
112
15:12 01.11.2019
ВС РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека"
0
126
14:32 01.11.2019
Минфин планирует распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну с 1 июля 2020 года
0
161
14:12 01.11.2019
Засекречены данные проверки МВД в отношении полицейских, уволенных по делу Голунова - СК
0
220
14:00 01.11.2019
Власти Сербии рассматривают возможность покупки систем С-400 в кредит - СМИ
0
202
13:32 01.11.2019
Суд отказался вновь брать с фигурантов дела "Седьмой студии" подписку о невыезде
0
227
13:20 01.11.2019
Приставы в РФ намерены отказаться от исполнительных листов, создав электронный реестр
0
226
13:05 01.11.2019
Российские военные начали патрулировать сирийскую границу с турецкими коллегами
0
249

Возврат к списку