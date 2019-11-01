0
0
109
НОВОСТИ

"Почта России" потратит почти 30 млн рублей на формирование положительного имиджа в соцсетях - СМИ

16:32 01.11.2019 Источник: Эхо Москвы

«Почта России» потратит почти 30 миллионов рублей на нивелирование негатива и формирование положительного имиджа компании в соцсетях. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. Подобное техническое задание опубликовано в рамках контракта на поддержку и развитие социального представительства «Почты России» в социальных медиа. Общая стоимость закупки – 82 миллиона рублей.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 01.11.2019
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
0
52
17:12 01.11.2019
Разведение сил в районе Золотого завершено
0
88
17:00 01.11.2019
Алюминиевые мосты получат массовое распространение
0
111
16:12 01.11.2019
Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за нарушения в 2020 году
0
167
16:00 01.11.2019
Собянин: Сроки строительства больниц и поликлиник сократятся в 1,5 раза
0
169
15:32 01.11.2019
В Москве усиливается кадровый потенциал первичного звена медицины
0
187
15:12 01.11.2019
ВС РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека"
0
209
15:00 01.11.2019
США контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц - Захарова
0
241
14:32 01.11.2019
Минфин планирует распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну с 1 июля 2020 года
0
226
14:12 01.11.2019
Засекречены данные проверки МВД в отношении полицейских, уволенных по делу Голунова - СК
0
300

Возврат к списку