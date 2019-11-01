Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за нарушения в 2020 году

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за нарушения в следующем году. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, система штрафования автомобилей с заграничными номерными знаками требует «сложной координации федеральных служб».

«Я думаю, мы в течение следующего года этот вопрос закроем. У нас перестанут безнаказанно ездить… и российские перевозчики перестанут быть в уязвимом положении по сравнению со своими зарубежными коллегами», — сказал Акимов.



Штрафование иностранцев станет возможным после объединения баз данных таможни, пограничников и МВД, ранее сообщал РИА Новости глава ГИБДД Михаил Черников. Говорит Москва

