Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за нарушения в 2020 году
16:12 01.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за нарушения в следующем году. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, система штрафования автомобилей с заграничными номерными знаками требует «сложной координации федеральных служб».
«Я думаю, мы в течение следующего года этот вопрос закроем. У нас перестанут безнаказанно ездить… и российские перевозчики перестанут быть в уязвимом положении по сравнению со своими зарубежными коллегами», — сказал Акимов.
Штрафование иностранцев станет возможным после объединения баз данных таможни, пограничников и МВД, ранее сообщал РИА Новости глава ГИБДД Михаил Черников. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 16:00 01.11.2019
- Собянин: Сроки строительства больниц и поликлиник сократятся в 1,5 раза
- 15:32 01.11.2019
- В Москве усиливается кадровый потенциал первичного звена медицины
- 15:12 01.11.2019
- ВС РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека"
- 15:00 01.11.2019
- США контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц - Захарова
- 14:32 01.11.2019
- Минфин планирует распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну с 1 июля 2020 года
- 14:12 01.11.2019
- Засекречены данные проверки МВД в отношении полицейских, уволенных по делу Голунова - СК
- 14:00 01.11.2019
- Власти Сербии рассматривают возможность покупки систем С-400 в кредит - СМИ
- 13:32 01.11.2019
- Суд отказался вновь брать с фигурантов дела "Седьмой студии" подписку о невыезде
- 13:20 01.11.2019
- Приставы в РФ намерены отказаться от исполнительных листов, создав электронный реестр
- 13:05 01.11.2019
- Российские военные начали патрулировать сирийскую границу с турецкими коллегами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать