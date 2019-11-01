ВС РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека"

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корр. ТАСС.

"Административное исковое заявление Минюста удовлетворить, ликвидировать движение и его структурные подразделения", - говорится в решении Верховного суда.

