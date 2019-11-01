В Москве усиливается кадровый потенциал первичного звена медицины

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Кадровый потенциал первичного звена медицины в Москве будет усилен, к тому же столица раньше других субъектов Федерации запускает программу модернизации поликлиник. Об этом рассказал мэр Москвыпосле расширенного заседания президиума Госсовета РФ «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».«Впервые был системно обеспечен подход к развитию самого важного звена в здравоохранении - первичного. В Москве мы подошли к этому проекту даже немного раньше. У нас уже есть концепция модернизации наших поликлиник, есть уже готовые проекты. Мы со следующего года, буквально с I квартала можем заходить в конкурсы», - отметил градоначальник.

Ранее стало известно, что по статистике Минздрава РФ, в Москве в 2018 году стало почти на 2000 больше врачей, чем в 2017 году. Рост численности врачей в мегаполисе составил 3,5%.

