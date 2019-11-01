0
0
96
НОВОСТИ

В Москве усиливается кадровый потенциал первичного звена медицины

15:32 01.11.2019

Кадровый потенциал первичного звена медицины в Москве будет усилен, к тому же столица раньше других субъектов Федерации запускает программу модернизации поликлиник. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин после расширенного заседания президиума Госсовета РФ «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

«Впервые был системно обеспечен подход к развитию самого важного звена в здравоохранении - первичного. В Москве мы подошли к этому проекту даже немного раньше. У нас уже есть концепция модернизации наших поликлиник, есть уже готовые проекты. Мы со следующего года, буквально с I квартала можем заходить в конкурсы», - отметил градоначальник.

Ранее стало известно, что по статистике Минздрава РФ, в Москве в 2018 году стало почти на 2000 больше врачей, чем в 2017 году. Рост численности врачей в мегаполисе составил 3,5%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 01.11.2019
Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за нарушения в 2020 году
0
44
16:00 01.11.2019
Собянин: Сроки строительства больниц и поликлиник сократятся в 1,5 раза
0
94
15:12 01.11.2019
ВС РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека"
0
126
15:00 01.11.2019
США контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц - Захарова
0
149
14:32 01.11.2019
Минфин планирует распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну с 1 июля 2020 года
0
161
14:12 01.11.2019
Засекречены данные проверки МВД в отношении полицейских, уволенных по делу Голунова - СК
0
220
14:00 01.11.2019
Власти Сербии рассматривают возможность покупки систем С-400 в кредит - СМИ
0
202
13:32 01.11.2019
Суд отказался вновь брать с фигурантов дела "Седьмой студии" подписку о невыезде
0
227
13:20 01.11.2019
Приставы в РФ намерены отказаться от исполнительных листов, создав электронный реестр
0
226
13:05 01.11.2019
Российские военные начали патрулировать сирийскую границу с турецкими коллегами
0
249

Возврат к списку