Собянин: Сроки строительства больниц и поликлиник сократятся в 1,5 раза

16:00

В Москве придумали, как сократить сроки строительства больниц и поликлиник в 1,5 раза. По словам мэра Сергея Собянина, для ускорения строительства и модернизации объектов, вошедших в нацпроекты, решено дать возможность заказывать объекты под ключ.



"Долгостроев станет кратно меньше, качество улучшится. Сроки строительства и капремонта больниц, поликлиник можно будет сократить раза в 1,5. При огромных масштабах задач нацпроектов это чрезвычайно важно", - написал градоначальник в блоге на своём сайте.