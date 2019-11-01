Собянин: Сроки строительства больниц и поликлиник сократятся в 1,5 раза
16:00 01.11.2019
В Москве придумали, как сократить сроки строительства больниц и поликлиник в 1,5 раза. По словам мэра Сергея Собянина, для ускорения строительства и модернизации объектов, вошедших в нацпроекты, решено дать возможность заказывать объекты под ключ.
"Долгостроев станет кратно меньше, качество улучшится. Сроки строительства и капремонта больниц, поликлиник можно будет сократить раза в 1,5. При огромных масштабах задач нацпроектов это чрезвычайно важно", - написал градоначальник в блоге на своём сайте.
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