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НОВОСТИ

Алюминиевые мосты получат массовое распространение

17:00 01.11.2019

Сегодня вступил в силу Свод правил 443 «Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования». Документ, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 апреля, существенно упрощает процедуру разработки и согласования проектов строительства мостовых сооружений из алюминия.

Говоря о важности СП 443, руководитель проектов транспортной инфраструктуры Алюминиевой ассоциации Евгений Васильев отмечает: «Раньше алюминиевые пешеходные мосты строились по специальным техническим условиям. Проектные организации по заданию заказчика разрабатывали отдельный нормативный документ под каждый конкретный проект. Затем этот документ проходил длительную процедуру согласований вплоть до Минстроя России. Для многих заказчиков именно сложность процедуры становилась существенным препятствием на пути реализации проекта. Теперь же, благодаря утверждению СП 443, проектировать и строить мосты из алюминия станет намного проще и быстрее».

Подготовка документа началась еще в 2016 году – тогда пришло понимание необходимости заполнить пробел в нормативной литературе. Большую работу здесь проделали специалисты Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), компании РУСАЛ и Алюминиевой ассоциации. Стоит отметить и значительную поддержку со стороны экспертного сообщества технического комитета по стандартизации «Строительство» ТК-465. Результатом этой работы, а также многочисленных обсуждений, дискуссий, в том числе и на высоком уровне и стал Свод правил 443. 

Данный свод правил пока действует только для пешеходных мостов из алюминия. Часть, касающаяся алюминиевых автодорожных мостов, дорабатывается в НИУ МГСУ.

По информации Алюминиевой ассоциации 


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