Разведение сил в районе Золотого завершено

17:12 Источник: РОСБАЛТ

Возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 «Золотое» завершен как со стороны Украины, так и со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что Народная милиция ЛНР отвела свои силы и средства от линии соприкосновения в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске.



По словам руководителя представительства ЛНР в СЦКК Михаила Филипоненко, об исполнении обязательств было доложено представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



В то же время в СММ ОБСЕ сообщили о полном выводе войск украинской стороной, добавил Филипоненко. Мониторинг осуществлялся с помощью беспилотных летательных аппаратов. Росбалт

