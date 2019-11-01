Разведение сил в районе Золотого завершено
17:12 01.11.2019 Источник: РОСБАЛТ
Возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 «Золотое» завершен как со стороны Украины, так и со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что Народная милиция ЛНР отвела свои силы и средства от линии соприкосновения в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске.
По словам руководителя представительства ЛНР в СЦКК Михаила Филипоненко, об исполнении обязательств было доложено представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
В то же время в СММ ОБСЕ сообщили о полном выводе войск украинской стороной, добавил Филипоненко. Мониторинг осуществлялся с помощью беспилотных летательных аппаратов. Росбалт
НОВОСТИ
- 17:40 01.11.2019
- Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
- 17:00 01.11.2019
- Алюминиевые мосты получат массовое распространение
- 16:32 01.11.2019
- "Почта России" потратит почти 30 млн рублей на формирование положительного имиджа в соцсетях - СМИ
- 16:12 01.11.2019
- Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за нарушения в 2020 году
- 16:00 01.11.2019
- Собянин: Сроки строительства больниц и поликлиник сократятся в 1,5 раза
- 15:32 01.11.2019
- В Москве усиливается кадровый потенциал первичного звена медицины
- 15:12 01.11.2019
- ВС РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека"
- 15:00 01.11.2019
- США контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц - Захарова
- 14:32 01.11.2019
- Минфин планирует распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну с 1 июля 2020 года
- 14:12 01.11.2019
- Засекречены данные проверки МВД в отношении полицейских, уволенных по делу Голунова - СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать