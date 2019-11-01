Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем "Твиттере".

"На основании оценки Службы государственной безопасности и части 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепса в список лиц, чей въезд в Латвийскую Республику нежелателен, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок".



В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. В список в разное время были включены певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев.



При этом латвийская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.

