0
0
0
НОВОСТИ

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

17:40 01.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем "Твиттере".

"На основании оценки Службы государственной безопасности и части 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепса в список лиц, чей въезд в Латвийскую Республику нежелателен, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок".

В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. В список в разное время были включены певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев.

При этом латвийская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 01.11.2019
Разведение сил в районе Золотого завершено
0
88
17:00 01.11.2019
Алюминиевые мосты получат массовое распространение
0
111
16:32 01.11.2019
"Почта России" потратит почти 30 млн рублей на формирование положительного имиджа в соцсетях - СМИ
0
126
16:12 01.11.2019
Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за нарушения в 2020 году
0
167
16:00 01.11.2019
Собянин: Сроки строительства больниц и поликлиник сократятся в 1,5 раза
0
169
15:32 01.11.2019
В Москве усиливается кадровый потенциал первичного звена медицины
0
187
15:12 01.11.2019
ВС РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека"
0
209
15:00 01.11.2019
США контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц - Захарова
0
241
14:32 01.11.2019
Минфин планирует распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну с 1 июля 2020 года
0
226
14:12 01.11.2019
Засекречены данные проверки МВД в отношении полицейских, уволенных по делу Голунова - СК
0
300

Возврат к списку