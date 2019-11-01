Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
17:40 01.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем "Твиттере".
"На основании оценки Службы государственной безопасности и части 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепса в список лиц, чей въезд в Латвийскую Республику нежелателен, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок".
В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. В список в разное время были включены певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев.
При этом латвийская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.
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