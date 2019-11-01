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На "Суперджете" компании "Ямал" при взлете отказал левый двигатель

18:20 01.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Техническая неисправность зафиксирована на борту SSJ-100, который готовится к экстренной посадке в аэропорту Тюмени, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Причина - техническая неисправность. Самолет "Ямал" рейса Тюмень - Санкт-Петербург готовится к аварийной посадке. По данным пресс-службы авиакомпании, отказал левый двигатель при взлете из аэропорта Тюмени.

"Самолет "Суперджет" приземлился в аэропорту Тюмени. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что из-за отказа двигателя самолет встречали на полосе представители экстренных служб.

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