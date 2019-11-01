Птицы снова стали причиной авиапроисшествия с "Суперджетом"

18:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной отказа левого двигателя SSJ-100 авиакомпании "Ямал", который совершил благополучную посадку в аэропорту Тюмени, стало попадание птицы в него после взлета, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика. "Птица попала [в двигатель]", - сказал собеседник агентства.

Пассажиры благополучно севшего самолета SSJ-100 авиакомпании "Ямал" в аэропорту Рощино в Тюмени в помощи не нуждаются, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС. "МЧС покидает аэропорт. Самолет благополучно сел. Пассажиры в помощи не нуждаются", - сказал собеседник агентства.