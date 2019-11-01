Ученый совет ФИАН подверг жесткой критике действия правоохранителей

20:00 Источник: Интерфакс

Обыски в Физическом институте им. П.Н.Лебедева (ФИАН) и в квартире директора Николая Колачевского в той форме, в которой их проводили правоохранительные органы, были чрезмерными по масштабу и форме, считают в Ученом совете ФИАН.

"Проведенная "акция устрашения", когда Институт был заполнен вооруженными людьми в масках, его директор в течении 6 часов заблокирован в своём кабинете, а работа администрации блокирована, показывает полнейшее неуважение к сотрудникам старейшего научного центра России со стороны правоохранительных органов. Подчеркнем, что никаких реальных причин для столь масштабных действий не было", - говорится в заявлении Ученого совета института, опубликованном на официальном сайте ФИАН вечером в пятницу.

По мнению авторов заявления, обыски сказались негативным образом на репутации института и не коррелируют с целями национального проекта "Наука", согласно которым в России необходимо создать привлекательные условия работы ведущих российских и зарубежных ученых и перспективных молодых исследователей.

"Создается впечатление, что правоохранительные органы просто не отдают себе отчет о последствиях своих действий, в результате которых Институту нанесен колоссальный репутационный ущерб, а сами правоохранительные органы дискредитированы в глазах научной общественности. Невозможно представить, что такое могло бы произойти в какой-либо цивилизованной стране, в которой правоохранительные органы занимаются настоящими, а не выдуманными проблемами", - подчеркивают в ФИАН.