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Британский десант высадился в Эстонии в рамках учений Tractable

20:15 01.11.2019 Источник: Интерфакс

В Эстонии на аэродром Нурмси (Nurmsi) в рамках учений Tractable в пятницу был высажен крупнейший в истории страны воздушный десант из более чем 100 британских солдат.

"Утром с аэродрома Брайз Нортон (Brize Norton) взлетели два транспортных самолета C-130 Hercules королевских ВВС, которые после обеда доставили в Эстонию парашютистов и произвели выброску на аэродром Нурмси Ярвамааского (Jarvamaa) уезда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии.

Парашютисты проходят службу в 16-й воздушно-десантной бригаде Великобритании, среди десантников были и шесть представителей Эстонии.

В ходе учений в Эстонию будет доставлено морем, по воздуху, суше около 200 единиц боевой техники и 800 солдат, которые заменят контингент британских солдат из базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО.

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