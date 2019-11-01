Власти США могут попасть под суд за невыдачу виз по линии ООН
21:05 01.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет ООН, курирующий отношения со США, где расположена штаб-квартира всемирной организации, призвал американские власти разрешить ситуацию с невыдачей виз делегатам из РФ и других стран. В своем докладе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, комитет отметил, что если проблема не будет урегулирована в "разумный и ограниченный срок", она может быть решена в судебном порядке.
"На 291-м заседании (состоялось в октябре - прим. ТАСС) представитель Российской Федерации выразил желание сообщить комитету об очередном случае невыдачи въездных виз страной пребывания, - говорится в докладе Комитета ООН по отношениям со страной пребывания. - Поскольку в 2018 году было уже несколько таких случаев, возникает вопрос, не проводит ли страна пребывания сознательную политику создания проблем с визами для российских граждан, собирающихся в Нью-Йорк по делам Организации Объединенных Наций".
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