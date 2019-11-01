0
0
111
НОВОСТИ

Трамп: У ИГ новый лидер. Мы точно знаем, кто он

21:35 01.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты точно знают, кто стал новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"У ИГ новый лидер. Мы точно знаем, кто он!" - написал американский лидер на своей странице в "Твиттере", не уточнив при этом, о ком идет речь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

22:15 01.11.2019
Пресс-секретарь Белого дома^ Мы готовы к тому, что импичмент произойдет
0
55
22:00 01.11.2019
Европейцы толпами потянулись в Чернобыль после выхода сериала HBO
0
72
21:05 01.11.2019
Власти США могут попасть под суд за невыдачу виз по линии ООН
0
162
20:15 01.11.2019
Британский десант высадился в Эстонии в рамках учений Tractable
0
195
20:00 01.11.2019
Ученый совет ФИАН подверг жесткой критике действия правоохранителей
0
283
19:45 01.11.2019
Организаторы встречи COP-25 поставили активистку Грету Тунберг в сложное положение
0
256
19:20 01.11.2019
Китай получил от ВТО разрешение на введение ответных пошлин на товары из США
0
255
18:57 01.11.2019
Птицы снова стали причиной авиапроисшествия с "Суперджетом"
0
271
18:20 01.11.2019
На "Суперджете" компании "Ямал" при взлете отказал левый двигатель
0
296
17:40 01.11.2019
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
0
312

Возврат к списку