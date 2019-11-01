21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты точно знают, кто стал новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"У ИГ новый лидер. Мы точно знаем, кто он!" - написал американский лидер на своей странице в "Твиттере", не уточнив при этом, о ком идет речь.