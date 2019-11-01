Трамп: У ИГ новый лидер. Мы точно знаем, кто он
21:35 01.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты точно знают, кто стал новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"У ИГ новый лидер. Мы точно знаем, кто он!" - написал американский лидер на своей странице в "Твиттере", не уточнив при этом, о ком идет речь.
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