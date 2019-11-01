Пресс-секретарь Белого дома^ Мы готовы к тому, что импичмент произойдет
22:15 01.11.2019 Источник: Интерфакс
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила в пятницу, что в американской администрации "готовы" к тому, что президент США Дональд Трамп может быть подвергнут импичменту, сообщило в пятницу издание The Hill. "Мы готовы к тому, что импичмент произойдет", - заявила Гришэм.
"Нэнси Пелоси дала ясно понять, что демократы палаты (представителей - ИФ) собираются проголосовать (за импичмент - ИФ)", - добавила она. Гришэм отметила, что решение по импичменту Трампа не известно заранее, однако это то, "чего можно ожидать".
Она подчеркнула, что, по ее мнению, Трамп не сделал "ничего плохого" и "ему нечего скрывать", а телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "был обычным телефонным разговором с иностранным лидером".
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