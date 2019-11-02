Из сектора Газа снова полетели ракеты по южным территориям Израиля

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в пятницу вечером семь ракет по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба армии страны.

Ранее она проинформировала, что сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля и в районах, граничащих с сектором Газа.