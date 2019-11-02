Из сектора Газа снова полетели ракеты по южным территориям Израиля
22:50 01.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в пятницу вечером семь ракет по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба армии страны.
Ранее она проинформировала, что сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля и в районах, граничащих с сектором Газа.
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