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Из сектора Газа снова полетели ракеты по южным территориям Израиля

22:50 01.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в пятницу вечером семь ракет по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба армии страны.

Ранее она проинформировала, что сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля и в районах, граничащих с сектором Газа.

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