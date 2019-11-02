Заключать военный союз Россия и Китай не собираются

23:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения между Россией и Китаем находятся на высшем уровне за всю историю, но планов по заключению военного союза у стран нет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

"Если мы говорим об отношениях с Китаем, то они никогда не были на столь качественном и доверительном уровне во всех сферах: в области экономики как фундамента наших отношений, обеспечения интересов наших стран на мировой арене, - сказал Лавров. - Если понимать под союзничеством военный союз, то ни Россия, ни Китай такого военного союза создавать не планируют. Это, кстати, записано в документах, в том числе в тех, которые принимались во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию в июне этого года".