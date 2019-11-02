Двое погибли, один пропал без вести в результате взрыва на танкере в Находке

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли, один пропал без вести при взрыве на танкере "Залив Америка" в Находке. Об этом сообщили ТАСС в субботу аварийно- спасательном подразделении порта Находка.

"На танкере "Залив Америка" в Находке произошел хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут", - сообщил собеседник агентства.

