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НОВОСТИ

Сноуден рассказал, почему не хочет общаться с российской прессой

08:40 02.11.2019 Источник: Lenta.ru

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден объяснил, почему не хочет общаться с российской прессой. Он ответил на вопрос корреспондентки газеты «Коммерсантъ» Елены Черненко в Twitter.

Сноуден отметил, что не хочет, чтобы его показывали по телевизору или узнавали в московской подземке. Он объяснил это тем, что ему приходится сталкиваться с «серьезной угрозой».

«Дело не в "российской прессе", а в здравом смысле: я предпочитаю приватность и свободу, а не известность и узнаваемость в метро», — написал экс-сотрудник АНБ. Он попросил отнестись к его позиции с пониманием и больше его не беспокоить.

За шесть лет пребывания в Москве Сноуден не дал интервью ни одному российскому изданию, однако выпустил книгу и несколько раз обсуждал ее выход с зарубежными СМИ.

В конце октября он рассказал в подкасте The Joe Rogan Experience (JRE), что не любит российские власти. По его словам, его узнают на улицах всего пару раз в год, даже когда он ходит без очков. Сноуден добавил, что стал вести в Москве более свободную жизнь, ездить на метро и ходить в рестораны.  Lenta.Ru

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