Стрелявшего в сослуживцев рядового не должны были отправлять в караул - СМИ

08:50 Источник: РБК

Министр обороны Сергей Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные — более трех суток — задания только контрактников, а не солдат срочной службы. Об этом рассказали РБК два источника, знакомых с результатами прошедшего в пятницу закрытого совещания в Минобороны по итогам расследования расстрела военнослужащим Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье.

По их словам, министр «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом, заявив, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Шамсутдинов не мог быть назначен в караул. «Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу», — говорит источник РБК.



По итогам совещания решено, что проверку воинской части проведет Главное управление контрольной и надзорной деятельности совместно с Генштабом.

«По результатам расследования все допустившие халатность будут привлечены к ответственности — вплоть до увольнения», — говорит источник РБК, знакомый с решениями по итогам совещания.



