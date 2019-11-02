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МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона об украинских бандах

09:00 02.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Киев вызвал посла Франции для разъяснений из-за рассуждений президента Эмманюэля Макрона о проблеме нелегальной миграции. Об этом сообщается на сайте МИД Украины. Речь идет об интервью изданию Valeurs, которое было опубликовано 30 октября.

Макрон, в частности, отметил, что «предпочитает легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар <...> вместо нелегальных украинских или болгарских банд». По словам посла, фраза президента вырвана из контекста. В МИДе отметили, что стороны подтвердили «полное понимание и сотрудничество» в вопросе передвижения граждан обеих стран.  Эхо Москвы

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