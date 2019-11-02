В Дагестане произошли столкновения с полицией и Росгвардией - СМИ

11:00 Источник: Эхо Москвы

Столкновения с полицией и Росгвардией произошли в Дагестане. Сотрудники силовых структур пытались разогнать митинг против строительства водопровода в Дахадаевском районе.

В социальных сетях появились видеозаписи того, как люди в форме на некой каменистой горе оттесняют несколько десятков человек в дождевиках. Рядом с местом столкновения видно строительную технику и костер. Также можно найти запись, где в той же местности мимо нескольких полицейских проносят тело мужчины, а оператор обвиняет их в том, что они убили этого человека дубинками.



Газета «Черновик» пишет, что стычка произошла недалеко от села Меусиша. По её данным, несколько сотен местных жителей пришли вчера утром к месту строительства водопровода с требованием прекратить работы, поскольку сейчас законность возвещения конструкции оспаривается в суде. В ответ собравшихся разогнали.



Жители утверждали, что водопровод строят вопреки их интересам, поскольку по их словам, на этой территории больше нельзя будет пасти животных.



Официально представители силовых структур эту ситуацию еще не комментировали. Эхо Москвы

