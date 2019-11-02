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Подводный аппарат "Лошарик" доставили в Северодвинск для ремонта - источник

10:00 02.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поврежденный 1 июля пожаром подводный атомный аппарат АС-31 ("Лошарик") отбуксирован в Центр судоремонта "Звездочка" (г. Северодвинск) для проведения ремонта. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Глубоководный аппарат АС-31 доставлен для выполнения ремонта на "Звездочку". Объемы ремонтных работ и их продолжительность станут понятны после проведения дефектации поврежденной спецподлодки", - сказал собеседник агентства.

На "Звездочке" отказались комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Ранее другой источник в "оборонке" сообщил ТАСС, что "Лошарик" отбуксируют для восстановления на "Звездочку" осенью. Собеседник тогда уточнил, что сначала из подлодки откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и помещений. Источник отмечал, что, по предварительным данным, системам АС-31 был нанесен существенный ущерб.

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