0
0
0
НОВОСТИ

Госдолг США поставил очередной рекорд

10:30 02.11.2019 Источник: Газета.Ru

Министерство финансов США заявило, что госдолг страны увеличился до $23 трлн, тем самым достигнув рекордной отметки. Об этом сообщает сайт ведомства. По поступившей информации, данная цифра актуальна по состоянию на четверг, 31 октября.

Как известно, госдолг был меньше $20 трлн, когда в 2017 году Дональд Трамп стал президентом страны. Отмечается, что его ускоренный рост случился из-за увеличения дефицита, который заложен в федеральном бюджете США.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 02.11.2019
Подводный аппарат "Лошарик" доставили в Северодвинск для ремонта - источник
0
75
09:30 02.11.2019
Путин предупредил о возможном дефиците квалифицированных кадров в РФ
0
120
09:00 02.11.2019
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона об украинских бандах
0
176
08:50 02.11.2019
Стрелявшего в сослуживцев рядового не должны были отправлять в караул - СМИ
0
186
08:40 02.11.2019
Сноуден рассказал, почему не хочет общаться с российской прессой
0
212
08:30 02.11.2019
Двое погибли, один пропал без вести в результате взрыва на танкере в Находке
0
192
23:58 01.11.2019
Заключать военный союз Россия и Китай не собираются
0
660
22:50 01.11.2019
Из сектора Газа снова полетели ракеты по южным территориям Израиля
0
626
22:15 01.11.2019
Пресс-секретарь Белого дома^ Мы готовы к тому, что импичмент произойдет
0
799
22:00 01.11.2019
Европейцы толпами потянулись в Чернобыль после выхода сериала HBO
0
713

Возврат к списку