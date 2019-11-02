Госдолг США поставил очередной рекорд

10:30 Источник: Газета.Ru

Министерство финансов США заявило, что госдолг страны увеличился до $23 трлн, тем самым достигнув рекордной отметки. Об этом сообщает сайт ведомства. По поступившей информации, данная цифра актуальна по состоянию на четверг, 31 октября.

Как известно, госдолг был меньше $20 трлн, когда в 2017 году Дональд Трамп стал президентом страны. Отмечается, что его ускоренный рост случился из-за увеличения дефицита, который заложен в федеральном бюджете США. Газета.Ru