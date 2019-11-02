Госдолг США поставил очередной рекорд
10:30 02.11.2019 Источник: Газета.Ru
Министерство финансов США заявило, что госдолг страны увеличился до $23 трлн, тем самым достигнув рекордной отметки. Об этом сообщает сайт ведомства. По поступившей информации, данная цифра актуальна по состоянию на четверг, 31 октября.
Как известно, госдолг был меньше $20 трлн, когда в 2017 году Дональд Трамп стал президентом страны. Отмечается, что его ускоренный рост случился из-за увеличения дефицита, который заложен в федеральном бюджете США. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:00 02.11.2019
- Подводный аппарат "Лошарик" доставили в Северодвинск для ремонта - источник
- 09:30 02.11.2019
- Путин предупредил о возможном дефиците квалифицированных кадров в РФ
- 09:00 02.11.2019
- МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона об украинских бандах
- 08:50 02.11.2019
- Стрелявшего в сослуживцев рядового не должны были отправлять в караул - СМИ
- 08:40 02.11.2019
- Сноуден рассказал, почему не хочет общаться с российской прессой
- 08:30 02.11.2019
- Двое погибли, один пропал без вести в результате взрыва на танкере в Находке
- 23:58 01.11.2019
- Заключать военный союз Россия и Китай не собираются
- 22:50 01.11.2019
- Из сектора Газа снова полетели ракеты по южным территориям Израиля
- 22:15 01.11.2019
- Пресс-секретарь Белого дома^ Мы готовы к тому, что импичмент произойдет
- 22:00 01.11.2019
- Европейцы толпами потянулись в Чернобыль после выхода сериала HBO
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать