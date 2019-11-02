Путин предупредил о возможном дефиците квалифицированных кадров в РФ

09:30 Источник: RNS

К 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может составить порядка трех миллионов человек, если не предпринимать необходимые меры для решения этой проблемы, заявил президент России Владимир Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Во время телемоста президент отметил, что проблема подготовки кадров и дефицита кадров необходимой квалификации характерны не только для России, но и для мирового рынка труда в целом. Такие проблемы касаются целого ряда стран, в том числе и развитых экономик Западной Европы, соседей и партнеров России. RNS

