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НОВОСТИ

Путин предупредил о возможном дефиците квалифицированных кадров в РФ

09:30 02.11.2019 Источник: RNS

К 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может составить порядка трех миллионов человек, если не предпринимать необходимые меры для решения этой проблемы, заявил президент России Владимир Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Во время телемоста президент отметил, что проблема подготовки кадров и дефицита кадров необходимой квалификации характерны не только для России, но и для мирового рынка труда в целом. Такие проблемы касаются целого ряда стран, в том числе и развитых экономик Западной Европы, соседей и партнеров России.  RNS

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