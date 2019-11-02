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Трамп понизил лимит приема беженцев в США на 2020 год

11:30 02.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп принял решение понизить лимит приема беженцев в 2020 финансовом году (начался 1 октября) до 18 тыс. человек. Об этом сообщается в распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома распоряжении американского лидера.

"Допуск не более 18 тыс. беженцев в Соединенные Штаты в 2020 финансовом году является обоснованным с гуманитарной точки зрения и отвечает национальным интересам", - говорится в документе.

В 2019 финансовом году этот лимит составлял 30 тыс. человек. Таким образом, прием беженцев снижается почти вдвое.

Ранее Трамп также издал исполнительный указ, согласно которому расселение беженцев на территории страны должно производиться в большинстве случаев лишь с согласия местных властей и властей штатов.

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