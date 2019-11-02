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Роскосмос расторг контракт на производство ракеты-носителя "Ангара" - СМИ

12:00 02.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Роскосмос расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя «Ангара-1.2». С ее помощью в 2021 году планировалось запустить три спутника связи «Гонец-М». Контракт был подписан в июле. Его стоимость составляла свыше 2 миллиардов рублей. Ракету должны были произвести к середине октября 2021 года.

Согласно материалам, на которые ссылаются РИА Новости, контракт был расторгнут в эту среду по решению Роскосмоса. О причинах не сообщается.  Эхо Москвы

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