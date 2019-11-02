Роскосмос расторг контракт на производство ракеты-носителя "Ангара" - СМИ
12:00 02.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Согласно материалам, на которые ссылаются РИА Новости, контракт был расторгнут в эту среду по решению Роскосмоса. О причинах не сообщается. Эхо Москвы
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