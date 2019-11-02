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Дели превратился в газовую камеру - глава городского правительства

12:30 02.11.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Загрязнение воздуха в столице Индии Дели достигло столь опасного уровня, что власти были вынуждены объявить чрезвычайное положение.

Специальная комиссия Верховного суда ввела ограничения в самом городе и нескольких соседствующих штатах: остановлены все строительные работы и запрещены салюты.

Городские школы закрыты как минимум до следующего вторника. Школьникам и их родителям выдали более 5 миллионов респираторов.

Глава городского правительства Арвинд Кеджривал сказал, что столица превращается в "газовую камеру".

Причиной резкого ухудшения экологической ситуации стали фермеры, которые сжигают стерню, оставшуюся на полях после сбора урожая.

В северных районах Индии в ноябре и декабре ежегодно сжигается более 23 млн тонн таких отходов сельхозпроизводства на территории 80 тыс. квадратных километров.  Русская служба Би-би-си

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