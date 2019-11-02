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Полицейские в РФ будут выносить предостережения гражданам за антиобщественное поведение

13:00 02.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские смогут объявлять официальное предостережение россиянам, которые будут замечены в антиобщественном поведении. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, предостережение не будет предусматривать административную или уголовную ответственность.

"Официальное предостережение будет объявляться лицу, в отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. При этом под антиобщественным поведением понимаются не влекущие за собой административную или уголовную ответственность действия физического лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц", - говорится в ответе МВД на запрос ТАСС.

Также в министерстве отметили, что в целях профилактики правонарушений эти меры будут направлены в основном на людей, находящихся на учете в органах внутренних дел. "Объявление официального предостережения как форма профилактического воздействия является инструментом профилактической деятельности полиции. К субъектам профилактики отнесены должностные лица органов внутренних дел", - отметили в МВД.

В октябре президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет полицию правом объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений. Согласно закону, такие же предостережения касаются недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

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