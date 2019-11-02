Суд заключил под стражу охранника детского сада в Нарьян-Маре, где был убит ребенок
15:00 02.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Городской суд Нарьян-Мара заключил под стражу на два месяца охранника детского сада, где 31 октября был убит шестилетний мальчик. Об этом ТАСС сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
31 октября местный житель Денис Поздеев в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом 6-летнего ребенка. Ребенок скончался на месте.
"Сегодня суд арестовал охранника [детского сада] на два месяца", - сообщил представитель управления.
Охраной детского сада, где произошла трагедия, занималось частное охранное предприятие "Святогоръ". Как считает следствие, дежуривший в день происшествия сотрудник беспрепятственно впустил убийцу на территорию детского учреждения. Теперь он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, что повлекло по неосторожности причинение смерти человеку (ч. 2 ст. 238 УК РФ).
В отношении Поздеева же возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По данным региональной администрации, он состоял на учете у нарколога по алкоголизму, судимостей не имеет.
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