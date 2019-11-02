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Водитель протаранил памятник Александру III в Иркутске

16:00 02.11.2019 Источник: Эхо Москвы

В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III. Этот монумент является одним из символов города, — отмечает сайт Znak.com. Водитель Мерседеса въехал на постамент, — сообщили в МВД по Иркутской области. Владелец машины, когда подъехала полиция, находился на месте аварии. Он отказался от медосвидетельствования и сообщил, что в момент происшествия не был за рулем, а прогуливался по набережной. Кто мог управлять машиной, собственник сказать затруднился.  Эхо Москвы

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