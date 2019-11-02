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Президент Киргизии заявил, что не давал распоряжение о захвате Атамбаева

17:00 02.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не давал команду силовикам на захват экс-главы государства Алмазбека Атамбаева. С таким заявлением Жээнбеков выступил в субботу в Бишкеке во время встречи с руководителями местных и иностранных СМИ.

"Никакой команды на захват (Атамбаева - прим. ТАСС) не было", - сказал он. По словам главы государства, возникшие во время задержания экс-президента беспорядки на совести Атамбаева, поскольку до этого он несколько раз проигнорировал законные требования представителей власти. В частности, несмотря на официальные повестки и личные приглашения со стороны руководителей МВД, категорически отказывался приходить на допросы в качестве свидетеля.

"Я не могу заранее давать оценку произошедшему, поскольку ведется следствие и работает государственная комиссия по изучению ситуации. Они во всем разберутся и вынесут решение", - отметил Жээнбеков. При этом он напомнил, что Атамбаев сам ранее неоднократно заявлял, что "неприкасаемых в стране быть не должно".

"Через шесть лет на меня тоже могут захотеть что-нибудь "повесить", поэтому я не должен совершать нарушений закона и обязан четко его соблюдать", - считает президент.

Жээнбеков также прокомментировал решение Конституционной палаты Верховного суда страны, который признал законным решение парламента о лишении Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. "Все обязаны соблюдать решения суда, в том числе и я", - подчеркнул глава государства.

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