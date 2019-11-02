Human Rights Watch сочла незаконным призыв крымчан в армию

18:00 Источник: Эхо Москвы

Правозащитная организация Human Rights Watch объявила призыв крымчан в армию незаконным. Там считают это нарушением международного права.

Правозащитники подчеркивают, что Россия должна незамедлительно прекратить наказывать жителей Крыма за отказ от обязательной службы и отпустить тех, кто сейчас числится в её войсках. Директор Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Хью Вильямсон отметил, что Москва в данном случае является оккупационной силой, а согласно Четвертой Женевской конвенции, находясь в таком статусе, у государства нет права заставлять людей с занятой территории вступать в армию.



В докладе отмечается, что всего с 2015-ого года в российские войска вступили примерно девятнадцать тысяч крымчан. А за последние несколько лет по уголовной статье об отказе от службы осуждены 63 человека.



Россия, в свою очередь, считает Крым частью своей территории и особого статуса у жителей полуострова нет. Поэтому, с точки зрения государства, никаких послаблений в отношении призыва в армию у них быть не должно.



Представители российских властей неоднократно повторяли, что решение о присоединении Крыма принадлежит его жителям, и референдум 2014-ого года по этому вопросу был абсолютно законным. Эхо Москвы

