Российские шахматисты стали победителями командного чемпионата Европы
17:30 02.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужская сборная России стала победителем командного чемпионата Европы по шахматам. Соревнования проходили в грузинском Батуми.
В заключительном туре россияне обыграли команду Польши. Сборная Украины, которая имела с командой России одинаковое количество очков перед решающим игровым днем, сыграла вничью с шахматистами из Хорватии.
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