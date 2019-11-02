0
0
73
НОВОСТИ

Российские шахматисты стали победителями командного чемпионата Европы

17:30 02.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужская сборная России стала победителем командного чемпионата Европы по шахматам. Соревнования проходили в грузинском Батуми.

В заключительном туре россияне обыграли команду Польши. Сборная Украины, которая имела с командой России одинаковое количество очков перед решающим игровым днем, сыграла вничью с шахматистами из Хорватии.  

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 02.11.2019
Human Rights Watch сочла незаконным призыв крымчан в армию
0
39
17:00 02.11.2019
Президент Киргизии заявил, что не давал распоряжение о захвате Атамбаева
0
132
16:00 02.11.2019
Водитель протаранил памятник Александру III в Иркутске
0
195
15:00 02.11.2019
Суд заключил под стражу охранника детского сада в Нарьян-Маре, где был убит ребенок
0
252
14:00 02.11.2019
Роскосмос не отказывается от ракеты "Ангара", ее летные испытания продолжатся - корпорация
0
326
13:00 02.11.2019
Полицейские в РФ будут выносить предостережения гражданам за антиобщественное поведение
0
358
12:30 02.11.2019
Дели превратился в газовую камеру - глава городского правительства
0
429
12:00 02.11.2019
Роскосмос расторг контракт на производство ракеты-носителя "Ангара" - СМИ
0
378
11:30 02.11.2019
Трамп понизил лимит приема беженцев в США на 2020 год
0
440
11:00 02.11.2019
В Дагестане произошли столкновения с полицией и Росгвардией - СМИ
0
567

Возврат к списку