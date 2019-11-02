РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви
18:30 02.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
РПЦ завтра прекратит общение с главой Элладской церкви. Это означает, что патриарх Кирилл во время богослужений не будет поминать Афинского архиепископа.
Об этом заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире «России 24». Он добавил, что РПЦ ранее предупреждала, если архиепископ Афинский и всея Эллады Ироним II признает украинский раскол, то его имя будет вычеркнуто из диптихов РПЦ. Говорит Москва
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