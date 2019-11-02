0
0
129
НОВОСТИ

РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви

18:30 02.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

РПЦ завтра прекратит общение с главой Элладской церкви. Это означает, что патриарх Кирилл во время богослужений не будет поминать Афинского архиепископа.

Об этом заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире «России 24». Он добавил, что РПЦ ранее предупреждала, если архиепископ Афинский и всея Эллады Ироним II признает украинский раскол, то его имя будет вычеркнуто из диптихов РПЦ.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 02.11.2019
Турецкий министр пригрозил вернуть в Европу пленных террористов ИГ
0
40
19:00 02.11.2019
Малайзия готова закупать самолеты из России - премьер
0
99
18:00 02.11.2019
Human Rights Watch сочла незаконным призыв крымчан в армию
0
165
17:30 02.11.2019
Российские шахматисты стали победителями командного чемпионата Европы
0
200
17:00 02.11.2019
Президент Киргизии заявил, что не давал распоряжение о захвате Атамбаева
0
238
16:00 02.11.2019
Водитель протаранил памятник Александру III в Иркутске
0
284
15:00 02.11.2019
Суд заключил под стражу охранника детского сада в Нарьян-Маре, где был убит ребенок
0
328
14:00 02.11.2019
Роскосмос не отказывается от ракеты "Ангара", ее летные испытания продолжатся - корпорация
0
396
13:00 02.11.2019
Полицейские в РФ будут выносить предостережения гражданам за антиобщественное поведение
0
426
12:30 02.11.2019
Дели превратился в газовую камеру - глава городского правительства
0
504

Возврат к списку